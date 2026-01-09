ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 200 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 220 نقطة تقريبًا.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 50 نقطة.
