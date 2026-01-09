ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760371 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة، وتحسن أيضًا سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ووصل إلى 58.97 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 200 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 220 نقطة تقريبًا.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 50 نقطة.



تم نسخ الرابط





