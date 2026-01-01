الخميس 2026-01-22 12:30 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
الأسهم الأميركية
 
الخميس، 22-01-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل ملحوظ لكن لم تكن كافية لتعويض خسائر يوم أمس الكبيرة.

اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع داو جونز الصناعي أكثر من 600 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة اكثر من 300 نقطة.
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

أخبار محلية وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو

عربي ودولي ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة

ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"

أخبار الشركات أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"



 




الأكثر مشاهدة