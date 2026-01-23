ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الجمعة 2026-01-23 01:49 ص

ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأميركية
الجمعة، 23-01-2026 12:41 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثاني على التوالي فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بأكثر من دولار ليتراجع الى 59,33 دولار للبرميل الواحد .

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة اكثر من 200 نقطة.
 

 
 


