ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، أكثر من 200 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة نحو 150 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) حوالى 40 نقطة.
