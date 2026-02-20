ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها يوم أمس، فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 66.49 دولار للبرميل.

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، أكثر من 200 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة نحو 150 نقطة.



وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) حوالى 40 نقطة.