ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 239 نقطة ليصل الى 47740 نقطة. كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 308 نقاط ليصل الى 22696 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 56 نقطة ليصل الى 6796 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير دولي من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي
-
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية بسبب حرب إيران
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
سهم أرامكو السعودية يحقق أكبر قفزة منذ 2023 وسط اضطراب أسواق الطاقة
-
الكويت: خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير
-
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 14% خلال أسبوع
-
أسعار النفط عالميا قد تتجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل