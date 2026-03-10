الثلاثاء 2026-03-10 01:41 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الثلاثاء، 10-03-2026 12:42 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الاثنين بعد تراجعها الأسبوع الماضي بشكل كبير.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 239 نقطة ليصل الى 47740 نقطة. كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 308 نقاط ليصل الى 22696 نقطة.


وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 56 نقطة ليصل الى 6796 نقطة.

 
 


ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

