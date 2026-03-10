ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الاثنين بعد تراجعها الأسبوع الماضي بشكل كبير.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 239 نقطة ليصل الى 47740 نقطة. كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 308 نقاط ليصل الى 22696 نقطة.