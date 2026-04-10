ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اليوم 275 نقطة ليصل إلى 48185 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 187 نقطة ليصل الى 22822 نقطة.

