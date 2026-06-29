ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الاثنين، فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 70.45 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 306 نقاط ليصل إلى 52182 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0,59 بالمئة.