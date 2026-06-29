ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 306 نقاط ليصل إلى 52182 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0,59 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 522 نفطة ليصل إلى 25820 نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.07 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 86 نقطة ليصل الى 7440 نقطة اي نسبة ارتفاع 1.17 بالمئة.
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