ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

12:45 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة، فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 71.61 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 149 نقطة ليصل إلى 52637 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.29 بالمئة.



وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 74 نفطة ليصل إلى 26281 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.29 بالمئة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل الى 7575 نقطة اي نسبة ارتفاع 0.42 بالمئة.









