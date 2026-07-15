ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، بنسب مختلفة، وارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالي دولار ليصل إلى 80.27 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤش ر داو جونز الصناعي 150 نقطة ليصل إلى 52658 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.29 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 162 نقطة ليصل إلى 26269 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.62 بالمئة.

