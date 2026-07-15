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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، بنسب مختلفة، وارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالي دولار ليصل إلى 80.27 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة ليصل إلى 52658 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.29 بالمئة.

 

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 162 نقطة ليصل إلى 26269 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.62 بالمئة.

 

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 28 نقطة ليصل الى 7572 نقطة أي نسبة ارتفاع 0.38 بالمئة.

 
 


gnews

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