الأربعاء 2025-12-24 12:30 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

الثلاثاء، 23-12-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، في جلسة التعاملات اليوم ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وبحسب وكالة رويترز، زاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 39.37 نقطة، أو بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى 50442.12 نقطة.


وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19.10 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة ليصل إلى 3424.27 نقطة.


بترا

 
 


