ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

وبحسب وكالة رويترز، زاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 39.37 نقطة، أو بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى 50442.12 نقطة.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19.10 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة ليصل إلى 3424.27 نقطة.
