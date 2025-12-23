ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، في جلسة التعاملات اليوم ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة رويترز، زاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 39.37 نقطة، أو بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى 50442.12 نقطة.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19.10 نقطة، أو بنسبة 0.56 بالمئة ليصل إلى 3424.27 نقطة.