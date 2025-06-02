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ارتفاع مؤشر أسهم نازداك الأميركي

ارتفاع مؤشر أسهم نازداك الأميركي
ارشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر نازداك اليوم الاثنين، أحد مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، والذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 128 نقطة ليصل إلى 19242 نقطة.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 35 نقطة فقط ليصل إلى 42305 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5936 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأكثر من دولارين ليصل إلى 62.98 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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