ارتفاع مؤشر أسهم نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك اليوم الاثنين، أحد مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، والذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 128 نقطة ليصل إلى 19242 نقطة.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 35 نقطة فقط ليصل إلى 42305 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5936 نقطة.