ارتفاع مؤشر أسهم نازداك الأميركي

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 35 نقطة فقط ليصل إلى 42305 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5936 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأكثر من دولارين ليصل إلى 62.98 دولار للبرميل الواحد.
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