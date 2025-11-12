ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 80 نقطة وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 5 نقاط فقط.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن معنويات المستثمرين
-
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية
-
جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء
-
أوبك تتوقع توازنا في سوق النفط في 2026
-
تراجع أسعار النفط عالميا
-
الدولار يتراجع مع ترقب خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء
-
انخفاض أسعار النفط عالميا