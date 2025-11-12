الخميس 2025-11-13 01:17 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

الأربعاء، 12-11-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-  ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم الأربعاء، بأكثر من 300 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بأكثر من دولارين ليصل الى 58.39 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 80 نقطة وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 5 نقاط فقط.
 
 
أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

