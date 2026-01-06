ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

الأربعاء 2026-01-07 12:25 ص

الثلاثاء، 06-01-2026 11:46 م
الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 500 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" نحو دولار ونصف، ليتراجع إلى 56.87 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 140 نقطة، وكذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 40 نقطة.
 
 


