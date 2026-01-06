ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 140 نقطة، وكذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 40 نقطة.
