ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 43 نقطة ليصل إلى 24932 نقطة بينما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 7413 نقطة.
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