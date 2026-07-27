الثلاثاء 2026-07-28 12:34 ص

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 11:53 م
الوكيل الإخباري-    ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، اكبر المؤشرات الأميركية، اليوم الاثنين، 262 نقطة ليصل إلى 52210 نقاط، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 7 دولارات ليتراجع إلى 81.95 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 43 نقطة ليصل إلى 24932 نقطة بينما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 7413 نقطة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة

عربي ودولي إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة

مجموعة بنك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 82.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026

شركة الطيران المصرية إير كايرو

منوعات مصر.. تطور جديد في أزمة مضيفة الطيران بعد موجة غضب واسعة

الخزانة الأمريكية تشطب 84 اسما من قوائم العقوبات

عربي ودولي الخزانة الأمريكية تشطب 84 اسما من قوائم العقوبات

ل

أسواق ومال انخفاض عقود الذرة الآجلة مع تراجع أسعار النفط

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

تعبيرية

طب وصحة ثلاثة عصائر حمراء قد تخفض ضغط الدم وتحمي قلبك

ل

أخبار محلية هجوم كلب ضال يثير الذعر في كفر الماء بإربد ويخلف 12 إصابة



 
 




الأكثر مشاهدة

 