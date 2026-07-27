ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

11:53 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، اكبر المؤشرات الأميركية، اليوم الاثنين، 262 نقطة ليصل إلى 52210 نقاط، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 7 دولارات ليتراجع إلى 81.95 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وانخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 43 نقطة ليصل إلى 24932 نقطة بينما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 7413 نقطة.





