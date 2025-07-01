ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 166 نقطة ليتراجع إلى 20203 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 6198 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"ليصل إلى 65.72 دولار للبرميل الواحد.
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