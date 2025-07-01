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ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة

ارشيفية
الأسهم الأميركية الكبرى
 
الثلاثاء، 01-07-2025 11:49 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع اليوم الثلاثاء، مؤشر داو جونز وهو إحدى مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أكثر من 400 نقطة، ليصل إلى 44495 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 166 نقطة ليتراجع إلى 20203 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 6198 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"ليصل إلى 65.72 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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