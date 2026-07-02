ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 600 نقطة

في المقابل، انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، بـ 207 نفاط ليتراجع إلى 25832 نقطة، أي نسبة انخفاض 0.80 بالمئة.
واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 7483 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 68.46 دولار للبرميل الواحد.
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