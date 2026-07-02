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ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 600 نقطة

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 11:30 م

الوكيل الإخباري- ارتفع اليوم الخميس مؤشر داو جونز الصناعي، أكبر المؤشرات الأميركية، 594 نقطة ليصل إلى 52900 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.14 بالمئة.

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في المقابل، انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، بـ 207 نفاط ليتراجع إلى 25832 نقطة، أي نسبة انخفاض 0.80 بالمئة.


واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 7483 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 68.46 دولار للبرميل الواحد.

 
 


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