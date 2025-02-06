ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات، الأربعاء، حوالي 300 نقطة ليصل إلى 44870 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل الى 71.47 دولار للبرميل الواحد.

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