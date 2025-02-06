الخميس 2025-02-06 02:21 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 06-02-2025 01:44 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، قبيل إغلاق مداولات، الأربعاء، حوالي 300 نقطة ليصل إلى 44870 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل الى 71.47 دولار للبرميل الواحد.

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واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19665 نقطة، فيما ارتفع ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 6060 نقطة.

 
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