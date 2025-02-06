ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19665 نقطة، فيما ارتفع ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل إلى 6060 نقطة.
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