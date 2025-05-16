ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع الخميس مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي، بعد تراجع لمدة يومين، بـ271 نقطة ليصل إلى 42322 نقطة.

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وانخفض مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 34 نقطة ليصل إلى 19112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5917 نقطة.