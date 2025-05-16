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ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-05-2025 12:33 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع الخميس مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي، بعد تراجع لمدة يومين، بـ271 نقطة ليصل إلى 42322 نقطة.

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وانخفض مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 34 نقطة ليصل إلى 19112 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5917 نقطة.


إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بدولار ليصل الى 61.80 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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