ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، اليوم الاثنين، أكثر من 600 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بنحو دولار ليصل إلى 58.31 دولار للبرميل الواحد.

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 100 نقطة وكذلك مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) اكثر من 50 نقطة.