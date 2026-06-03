الأربعاء 2026-06-03 01:29 ص

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

تراجع مؤشر داو جونز الأميركي
مؤشر داو جونز الصناعي
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي اليوم الثلاثاء 228 نقطة ليصل الى 51307 نقاط.

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وارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 7 نقاط ليصل إلى 27093 نقطة بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 9 نقاط ليصل إلى 7609 نقاط.

 
 


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