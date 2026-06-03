ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 7 نقاط ليصل إلى 27093 نقطة بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 9 نقاط ليصل إلى 7609 نقاط.
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