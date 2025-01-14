ارتفاع مؤشر داو جونز وانخفاض نازداك

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اليوم الاثنين، نحو 300 نقطة ليصل إلى 42237 لكن الارتفاع لم يكن كافيا لتعويض خسائره الكبيرة الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان



وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 140 نقطة ليتراجع مُجددا إلى 19018 نقطة فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5822 نقطة.