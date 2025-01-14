الثلاثاء 2025-01-14 01:58 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز وانخفاض نازداك

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 14-01-2025 01:37 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اليوم الاثنين، نحو 300 نقطة ليصل إلى 42237 لكن الارتفاع لم يكن كافيا لتعويض خسائره الكبيرة الأسبوع الماضي.

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وانخفض، قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 140 نقطة ليتراجع مُجددا إلى 19018 نقطة فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 5822 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) أكثر من دولارين ليصل إلى 78.86 دولار للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر الذهب نحو 36 دولارا ليتراجع إلى 2678 دولارا للأوقية الواحدة.

 
gnews

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