ارتفاع مؤشر داو جونز 100 نقطة

وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 17 نقطة ليصل إلى عند 19265 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 11 نقطة، ليصل إلى 5997 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.07 دولار للبرميل الواحد.
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