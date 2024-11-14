الخميس 2024-11-14 03:00 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز 100 نقطة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 02:02 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع، اليوم الأربعاء، مؤشر داو جونز الصناعي، أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 100 نقطة، حيث وصل قبيل إغلاق اليوم إلى 44011 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 17 نقطة ليصل إلى عند 19265 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 11 نقطة، ليصل إلى 5997 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.07 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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