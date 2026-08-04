الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.52%

ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي الفائدة مستقرة عند مس
مؤشر فوتسي 100
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:04 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت أسواق الأسهم البريطانية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث افتتح مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100)، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية، على ارتفاع بنسبة 0.52 بالمئة مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي المواد الأساسية والصناعات، وفقاً لما أوردته تقارير مراكز المال البريطانية.

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وعلى مستوى الأسهم الفردية، تراجعت أسهم بنك (أتش أس بي سي)، أكبر شركة مدرجة في المؤشر من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.2 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم BP بنسبة 1.4بالمئة خلال التعاملات الصباحية.

 
 


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