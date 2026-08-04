ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.52%

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تراجعت أسهم بنك (أتش أس بي سي)، أكبر شركة مدرجة في المؤشر من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.2 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم BP بنسبة 1.4بالمئة خلال التعاملات الصباحية.
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