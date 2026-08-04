ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.52%

الوكيل الإخباري- افتتحت أسواق الأسهم البريطانية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث افتتح مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100)، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية، على ارتفاع بنسبة 0.52 بالمئة مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي المواد الأساسية والصناعات، وفقاً لما أوردته تقارير مراكز المال البريطانية.

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