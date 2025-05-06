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ارتفاع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري- واصل مؤشر الأسهم البريطانية "فوتسي 100" مسيرته الصعودية القياسية، حيث ارتفع في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بمقدار 27 نقطة أي بنسبة 0.3 بالمئة مدعوماً جزئياً بارتفاع أسهم شركة النفط البريطاني.

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وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن هذا الارتفاع يُعد الجلسة السادسة عشرة على التوالي من المكاسب للمؤشر وهي أطول سلسلة مكاسب يحققها المؤشر منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي.


وتمكن المؤشر من تعويض جميع الخسائر التي تكبّدها منذ الثاني من نيسان الماضي وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين، ما أثار اضطرابات في الأسواق العالمية.

 

بترا

 
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