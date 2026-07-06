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ارتفاع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية
الأسواق الأوروبية
 
الإثنين، 06-07-2026 12:51 م

الوكيل الإخباري-    شهدت الأسواق الأوروبية حالة من الهدوء النسبي في تعاملات، اليوم الاثنين، حيث كان مؤشر "فوتسي 100" البريطاني للأسهم القيادية هو الاستثناء الأبرز، مرتفعا بنحو 0.3 بالمئة، وفقا لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.

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وسجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، الذي يتتبع أكبر الشركات في القارة، ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 0.02 بالمئة، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود في الأسواق الأوسع داخل أوروبا.

 
 


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