ارتفاع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني

الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق الأوروبية حالة من الهدوء النسبي في تعاملات، اليوم الاثنين، حيث كان مؤشر "فوتسي 100" البريطاني للأسهم القيادية هو الاستثناء الأبرز، مرتفعا بنحو 0.3 بالمئة، وفقا لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.

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