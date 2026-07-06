ارتفاع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني

وسجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، الذي يتتبع أكبر الشركات في القارة، ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 0.02 بالمئة، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود في الأسواق الأوسع داخل أوروبا.
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