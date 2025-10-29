ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 74 نقطة، ليصل إلى 47632 نقطة فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 131 نقطة ليصل إلى 23958 نقطة.
أما مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فاستقر عند 6890 نقطة، دون زيادة او نقصان.
إلى ذلك، ارتفع سعر سهم شركة "نفيديا" لصناعة الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بقيمة 3 في المئة تقريبا، ليصل السهم الواحد إلى 207 دولارات، وبذلك أصبحت شركة "نفيديا" رسميا أول شركة تصل قيمتها إلى 5 تريليونات دولار في التاريخ.
