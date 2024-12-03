ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر مؤشر نازداك الأميرك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، قبيل إغلاق مداولات اليوم الاثنين، أكثر من 190 نقطة، ليصل إلى 19411نقطة.

اضافة اعلان



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 75 نقطة ليصل إلى 44840 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 20 نقطة، ليصل إلى 6050 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.