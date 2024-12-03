ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 75 نقطة ليصل إلى 44840 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 20 نقطة، ليصل إلى 6050 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.05 دولار للبرميل الواحد.
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