الثلاثاء 2024-12-03 12:48 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

مؤشر نازداك الأميركي
مؤشر نازداك الأميركي
الثلاثاء، 03-12-2024 12:09 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع مؤشر مؤشر نازداك الأميرك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، قبيل إغلاق مداولات اليوم الاثنين، أكثر من 190 نقطة، ليصل إلى 19411نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي نحو 75 نقطة ليصل إلى 44840 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 20 نقطة، ليصل إلى 6050 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.05 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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