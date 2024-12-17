الثلاثاء 2024-12-17 01:00 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 12:19 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الاثنين، بأكثر من 240 نقطة ليصل إلى نحو 20180 نقطة.

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في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق مداولات السوق المالي بأكثر من 20 نقطة ليصل إلى 43795 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 6083 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 70.58 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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