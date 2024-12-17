ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الاثنين، بأكثر من 240 نقطة ليصل إلى نحو 20180 نقطة.

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في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق مداولات السوق المالي بأكثر من 20 نقطة ليصل إلى 43795 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 6083 نقطة.