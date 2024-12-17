ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

في المقابل، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق مداولات السوق المالي بأكثر من 20 نقطة ليصل إلى 43795 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 6083 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 70.58 دولار للبرميل الواحد.
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