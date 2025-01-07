ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، حوالى 40 نقطة ليتراجع إلى 42690 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل إلى 5973 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 73.46 دولار للبرميل الواحد، وانخفض سعر الذهب مجددا، بقيمة 9 دولارات ليصل إلى 2644 دولارا للأوقية الواحدة.
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