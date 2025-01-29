الأربعاء 2025-01-29 12:58 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 400 نقطة بعد خسارة كبيرة يوم أمس، ليصل إلى 19750 نقطة تقريبا.

اضافة اعلان


وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 150 نقطة تقريبا ليصل إلى 44850 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 6075 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 73.92 دولار للبرميل الواحد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 34 دولارا ليصل الى 2771 دولارا للأوقية الواحدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ الاثنين

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية

عربي ودولي موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي

ارشيفية

أخبار محلية حملة في لواء الوسطية لمكافحة مرض "العفن البني" ببساتين اللوز

وزير العدل السوري القاضي شادي الويسي

عربي ودولي سوريا.. وزارة العدل تعزل 20 قاضيا من عهد الأسد

نجيب ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي: العدوان الإسرائيلي على النبطية انتهاك إضافي للسيادة اللبنانية

قوات الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات باتجاه طولكرم

غوتيريش

عربي ودولي المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما



 



الأكثر مشاهدة