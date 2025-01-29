الأربعاء 2025-01-29 07:41 م
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 400 نقطة بعد خسارة كبيرة يوم أمس، ليصل إلى 19750 نقطة تقريبا.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 150 نقطة تقريبا ليصل إلى 44850 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 6075 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 73.92 دولار للبرميل الواحد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 34 دولارا ليصل الى 2771 دولارا للأوقية الواحدة.

 
gnews

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