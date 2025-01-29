ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 400 نقطة بعد خسارة كبيرة يوم أمس، ليصل إلى 19750 نقطة تقريبا.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 150 نقطة تقريبا ليصل إلى 44850 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 6075 نقطة.