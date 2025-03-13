ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض، مجددا، مؤشر داو جونز الصناعي اليوم، 82 نقطة ليصل إلى 41350 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل إلى 5599 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بأكثر من دولار ليصل عند 67.70 دولار للبرميل الواحد.
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