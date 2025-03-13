ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع اليوم الأربعاء مؤشر نازداك الأميركي 212 نقطة، ليصل إلى 17648 نقطة، لكن الزيادة غير كافية لتعويض الخسارة التي لحقت بالمؤشر يوم الاثنين ووصلت لنسبة انخفاض 4 في المئة.

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وانخفض، مجددا، مؤشر داو جونز الصناعي اليوم، 82 نقطة ليصل إلى 41350 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل إلى 5599 نقطة.