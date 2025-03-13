الخميس 2025-03-13 12:49 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
مؤشر نازداك الأميركي
 
الخميس، 13-03-2025 12:41 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع اليوم الأربعاء مؤشر نازداك الأميركي 212 نقطة، ليصل إلى 17648 نقطة، لكن الزيادة غير كافية لتعويض الخسارة التي لحقت بالمؤشر يوم الاثنين ووصلت لنسبة انخفاض 4 في المئة.

اضافة اعلان


وانخفض، مجددا، مؤشر داو جونز الصناعي اليوم، 82 نقطة ليصل إلى 41350 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل إلى 5599 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بأكثر من دولار ليصل عند 67.70 دولار للبرميل الواحد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة شاب بتدهور مركبته في إربد

تعبيرية

أخبار محلية حقيقة صرف دعم مالي من صندوق المعونة للأردنيين

ستيفان دوجاريك

فلسطين الأمم المتحدة: 200 مساحة تعليمية جديدة لاستخدامها كمدارس في غزة

جلالة الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور

ترامب

عربي ودولي ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1297) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات, كما تم التعامل مع (101) حاد

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين اعتقالات وهدم منازل في طولكرم بالضفة الغربية



 
 









    





            

    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة