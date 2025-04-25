ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

كما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 20 نقطة ليصل إلى 40113 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 5525 نقطة.
إلى ذلك، تحسن سعر النفط الأميركي "وست تكساس" قليلا ووصل إلى 63.18 دولار للبرميل الواحد.
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