ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر أسهم "نازداك" الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الجمعة، 217 نقطة ليصل إلى 17383 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.26 بالمئة.

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كما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 20 نقطة ليصل إلى 40113 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 5525 نقطة.