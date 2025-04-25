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ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

نازداك
نازداك
 
الجمعة، 25-04-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع مؤشر أسهم "نازداك" الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الجمعة، 217 نقطة ليصل إلى 17383 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.26 بالمئة.

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كما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 20 نقطة ليصل إلى 40113 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 5525 نقطة.


إلى ذلك، تحسن سعر النفط الأميركي "وست تكساس" قليلا ووصل إلى 63.18 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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