ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 269 نقطة ليصل إلى 42140 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 42 نقطة ليصل إلى 8668 نقطة.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" نحو دولارين، ليصل إلى 63.66 دولار للبرميل الواحد.
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