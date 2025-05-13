ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع اليوم الثلاثاء، مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لليوم الثاني على التوالي، بـ 301 نقطة ليصل إلى 19010 نقاط، بنسبة ارتفاع 1.61 بالمئة.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 269 نقطة ليصل إلى 42140 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 42 نقطة ليصل إلى 8668 نقطة.