الخميس 2025-05-15 12:34 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفع ، مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لليوم الثالث على التوالي، بـ 136 نقطة ليصل إلى 19146 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 89 نقطة ليصل إلى 42051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5892 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 62.79 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

عربي ودولي قطر: هجمات إسرائيل الأحدث على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على هدنة

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد تعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي شجاع

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة

أخبار محلية الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام



 
 



الأكثر مشاهدة