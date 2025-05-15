ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 89 نقطة ليصل إلى 42051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5892 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 62.79 دولار للبرميل الواحد.
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