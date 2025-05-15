ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع ، مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لليوم الثالث على التوالي، بـ 136 نقطة ليصل إلى 19146 نقطة.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 89 نقطة ليصل إلى 42051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5892 نقطة.