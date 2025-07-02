ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض قليلا مؤشر داو جونز الصناعي ليتراجع إلى 44484 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 29 نقطة ليصل إلى 6227 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بدولارين تقريبا ليصل إلى 67.19 دولار للبرميل الواحد.
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