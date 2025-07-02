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ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع اليوم الأربعاء، مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 190 نقطة ليصل إلى 20393 نقطة.

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وانخفض قليلا مؤشر داو جونز الصناعي ليتراجع إلى 44484 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 29 نقطة ليصل إلى 6227 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بدولارين تقريبا ليصل إلى 67.19 دولار للبرميل الواحد.

 
 
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