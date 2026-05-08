ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، اليوم الجمعة، 440 نقطة ليصل إلى 26247 نقطة، اي نسبة ارتفاع بلغت 1.71 بالمئة.

في المقابل، لم يرتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلا 12 نقطة ليصل إلى 49609 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 61 نقطة ليصل إلى 7398 نقطة.