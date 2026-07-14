ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، اليوم الثلاثاء، 233 نقطة ليرتفع إلى 26107 نقاط، أي بنسبة ارتفاع 0.90 بالمئة.

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وارتفع أيضا مؤشر داو جونز الصناعي 9 نقاط فقط ليصل إلى 52508 نقاط، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 28 نقطة ليصل إلى 7543 نقطة.