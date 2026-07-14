ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وارتفع أيضا مؤشر داو جونز الصناعي 9 نقاط فقط ليصل إلى 52508 نقاط، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 28 نقطة ليصل إلى 7543 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أقل من دولارين ليصل إلى 79.71 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
-
روسيا: 18% ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
-
الذهب يتراجع 3% مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط
-
أسعار النفط تقفز بأكثر من 8 % في ظل التصعيد في الشرق الأوسط
-
ارتفاع أسعار النفط الأميركي وخام برنت
-
الدولار يرتفع وسط تجدد حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا