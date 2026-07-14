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ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، اليوم الثلاثاء، 233 نقطة ليرتفع إلى 26107 نقاط، أي بنسبة ارتفاع 0.90 بالمئة.

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وارتفع أيضا مؤشر داو جونز الصناعي 9 نقاط فقط ليصل إلى 52508 نقاط، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 28 نقطة ليصل إلى 7543 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أقل من دولارين ليصل إلى 79.71 دولار للبرميل الواحد.

 
 


gnews

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