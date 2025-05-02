ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر "نازداك" الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اليوم الخميس، 264 نقطة ليصل إلى 17710 نقاط أي نسبة ارتفاع 1.52 بالمئة.

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وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 83 نقطة ليصل إلى 40752 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 35 نقطة ليصل إلى 5604 نقاط.