ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 83 نقطة ليصل إلى 40752 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 35 نقطة ليصل إلى 5604 نقاط.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بقيمة دولار ليصل إلى 59.07 دولار للبرميل الواحد.
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