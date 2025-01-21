الثلاثاء 2025-01-21 03:12 م
 

ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في 2024

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أرشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 0.8% في 2024 وبلغت حوالي 10.632 مليون سيارة.

وذكرت الرابطة أن "عدد السيارات الجديدة المسجلة شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.8% في عام 2024 ليصل إلى حوالي 10.6 مليون وحدة".

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وفي ديسمبر 2024، ارتفعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.1% على أساس سنوي، حيث تم تسجيل 910505 سيارة، لكن المبيعات في ألمانيا انخفضت بنسبة 7.1%، وفي إيطاليا بنسبة 4.9%، بينما شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 28.8%، وفرنسا ارتفاعا بنسبة 1.5%.

 

RT

 
gnews

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