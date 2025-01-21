ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في 2024

وذكرت الرابطة أن "عدد السيارات الجديدة المسجلة شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.8% في عام 2024 ليصل إلى حوالي 10.6 مليون وحدة".
وفي ديسمبر 2024، ارتفعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.1% على أساس سنوي، حيث تم تسجيل 910505 سيارة، لكن المبيعات في ألمانيا انخفضت بنسبة 7.1%، وفي إيطاليا بنسبة 4.9%، بينما شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 28.8%، وفرنسا ارتفاعا بنسبة 1.5%.
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