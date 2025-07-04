الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بنسبة 6ر34 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نحو 225 ألف سيارة، في مؤشر على تسارع التحول نحو المركبات عديمة الانبعاثات.

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ويأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل أفضل شهر حزيران لمبيعات السيارات منذ عام 2019، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 191,200 سيارة، منها ربع المبيعات تقريباً (47,400 سيارة) كانت كهربائية بالكامل.



وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنه رغم التحديات التي تواجه الصناعة، مثل تباطؤ الإنتاج وتراجع الصادرات بسبب الرسوم الأميركية المرتفعة، إلا أن سوق السيارات الكهربائية أظهر صمودًا لافتا، مع زيادة بنسبة 50 بالمئة في مبيعات الشاحنات الكهربائية خلال الفترة ذاتها.