ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة

ويأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل أفضل شهر حزيران لمبيعات السيارات منذ عام 2019، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 191,200 سيارة، منها ربع المبيعات تقريباً (47,400 سيارة) كانت كهربائية بالكامل.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنه رغم التحديات التي تواجه الصناعة، مثل تباطؤ الإنتاج وتراجع الصادرات بسبب الرسوم الأميركية المرتفعة، إلا أن سوق السيارات الكهربائية أظهر صمودًا لافتا، مع زيادة بنسبة 50 بالمئة في مبيعات الشاحنات الكهربائية خلال الفترة ذاتها.
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