ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.6%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2020، بالتزامن مع تباطؤ نمو الأجور، بحسب ما أفاد به مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

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وأشار المكتب إلى أن المعدل الجديد يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مقارنة بنسبة 4.5% المسجلة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار الماضي.



وشهدت الفترة ما بين شهري آذار ونيسان 2025 فقدان نحو 55 ألف وظيفة من قوائم الرواتب، وهو ما يعادل انخفاضا نسبته 0.4% مقارنة بشهر نيسان 2024.



وتشير التقديرات الأولية لشهر أيار إلى تراجع إضافي بنحو 109 آلاف وظيفة، تركز معظمها في قطاعي الضيافة والتجزئة، اللذين تأثرا بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الراهنة.



كما سجلت البيانات انخفاضا في عدد الوظائف الشاغرة، في حين ارتفع عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، ما يعكس ضغوطا متزايدة على سوق العمل البريطاني.