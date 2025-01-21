ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.
ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.
ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي، لكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.
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