الثلاثاء 2025-01-21 05:02 م
 

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات بريطانية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في البلاد، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف الأجور إلى أدنى نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.

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ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.


ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي، لكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

 

RT

 
gnews

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