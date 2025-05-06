ارتفاع مفاجئ بأسعار الذهب عالمياً .. ما علاقة الرسوم الأمريكية بالجنون الأصفر؟

وبحسب بيانات الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.01% لتصل إلى 3389.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو.
فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.40% لتسجّل 3380.65 دولار للأونصة، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ 22 أبريل الماضي في وقت سابق من الجلسة.
وقال "ييـب جون رونغ"، استراتيجي السوق في "آي جي": "أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا قويًا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول الآمنة للتحوط ضد تقلبات المحفظة، وسط مخاوف متجددة بشأن الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
روسيا اليوم
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