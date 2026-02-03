ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 4767.33 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0318 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا 5594.82 دولارا الخميس الماضي.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 3% إلى 4791.10 دولارا للأوقية.
