ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

سبيكة ذهبية
سبيكة ذهبية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من 2% الثلاثاء بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التالي وزيادة مجموعة (سي.إم.إي) متطلبات الهامش.اضافة اعلان


وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 4767.33 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0318 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا 5594.82 دولارا الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 3% إلى 4791.10 دولارا للأوقية.
 
 


