الأربعاء 2026-07-29 11:28 م

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب عالميا

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:59 م
الوكيل الإخباري-   عوض الذهب خسائره في وقت سابق ليرتفع بما زاد على 1% في المعاملات الفورية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة القياسية ثابتة، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4076.41 دولارا.
 
 


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