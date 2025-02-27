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ارتفاع ملحوظ لعملة "البيتكوين"

ا
تعبيرية
الخميس، 27-02-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الخميس بعد تراجع حاد سجلته أمس بانخفاضها دون مستوى 85 ألف دولار.

وبحلول الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.18% إلى 86672.06 دولار، بحسب ما أظهرته التداولات.

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وفي تعاملات أمس الأربعاء، انخفضت عملة "البيتكوين" دون مستوى 85 ألف دولار مع تجنب المستثمرين للمخاطرة، في ظل مخاوف حول آفاق الاقتصاد العالمي بسبب سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ويوم أمس الأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن سترفع الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك إلى 45% في أبريل المقبل.


كما أشار إلى أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات، متهما الاتحاد الأوروبي بـ"الخداع" وتبني موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة.


من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيرد "فورا وبحزم" على الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية التي هدد بها الرئيس ترامب.

 

RT

 
gnews

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