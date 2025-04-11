الجمعة 2025-04-11 04:50 م
 

ارتفاع ملحوظ للإسترليني أمام الدولار

الجنية الاسترليني
الجنيه الإسترليني
 
الجمعة، 11-04-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، متجاوزا حاجز الـ 30ر1 دولار.

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ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 18ر1 بالمئة ليصل إلى 3065ر1 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 05ر1 بالمئة يورو مسجلاً 1534ر1 يورو.

 
gnews

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