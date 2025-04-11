ارتفاع ملحوظ للإسترليني أمام الدولار

الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، متجاوزا حاجز الـ 30ر1 دولار.

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