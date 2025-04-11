ارتفاع ملحوظ للإسترليني أمام الدولار

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 18ر1 بالمئة ليصل إلى 3065ر1 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 05ر1 بالمئة يورو مسجلاً 1534ر1 يورو.
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