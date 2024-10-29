ارتفاع نازداك وتراجع داو جونز بمؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفع، اليوم الثلاثاء، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 145 نقطة ليصل الى 18712 نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 154 نقطة ليصل إلى 42233 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 9 نقاط ليصل الى 5832 نقطة.