ارتفاع نازداك وتراجع داو جونز بمؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 154 نقطة ليصل إلى 42233 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 9 نقاط ليصل الى 5832 نقطة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 67.22 دولار للبرميل الواحدـ بعد هبوطه أمس بقيمة 4 دولارات تقريبا.
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