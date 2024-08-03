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ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 2021

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 03-08-2024 09:23 ص

 الوكيل الاخباري- ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021، ما يزيد من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.

 

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي 4.3% مقارنة مع 4.1% تم تسجيلها في شهر يونيو الماضي، وبذلك يكون المؤشر قد صعد للشهر الرابع على التوالي ما يزيد المخاوف حول أداء الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لوزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد العاملين في القطاع غير الزراعي بمقدار 114 ألف شخص بعد ارتفاعه بمقدار 179 ألف وظيفة في يونيو الماضي.

وجاءت نتيجة شهر يوليو الماضي مخالفة للتوقعات، حيث توقع خبراء ومحللون إضافة 185 ألف وظيفة.

gnews

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