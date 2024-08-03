ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 2021

ووفقا لوزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد العاملين في القطاع غير الزراعي بمقدار 114 ألف شخص بعد ارتفاعه بمقدار 179 ألف وظيفة في يونيو الماضي.
وجاءت نتيجة شهر يوليو الماضي مخالفة للتوقعات، حيث توقع خبراء ومحللون إضافة 185 ألف وظيفة.
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